Rintanato in uno stabile in centro, il commissariato blocca un pusher a Jesolo

Nascosto dentro a uno stabile vicino a piazza Drago, la polizia lo rintraccia e lo blocca mentre lui tenta di allontanarsi. L'azione che ha portato al fermo di uno dei personaggi della delinquenza e dello spaccio a Jesolo è di sabato sera, quando la gente ha iniziato a vedere un movimento di macchine della polizia poco distante dall'area di partenza dei bus, completamente circondata dalle volanti. I poliziotti del commissariato jesolano alla fine hanno portato via un nordafricano, noto in zona, per i giri di smercio di sostanze, la criminalità e l'approccio violento, pare, nei confronti di giovani donne che erano state al suo fianco.

Anche per questo l'uomo era nel mirino delle forze di polizia da qualche tempo, per la brutalità usata nei confronti di ragazze giovani e per l'abilità a far sparire le sue tracce nel territorio, nonostante andasse e venisse da tempo in ambito jesolano. Volto già visto e segnalato, è stato individuato negli ambienti che il commissariato sta tenendo sott'occhio: gli stessi nei quali sono stati trovati e bloccati gli africani espulsi nei giorni scorsi. Oltre a vivere di espedienti e nascondersi abusivamente in alberghi vuoti o case chiuse, queste persone tengono le fila del traffico locale di droghe attraverso contatti con sim telefoniche che usano e gettano in continuazione, per lasciare meno tracce possibili dei loro spostamenti. Ormai da giorni invece la polizia lo aveva individuato controllandone il percorso, fino a quando ha scoperto il rifugio che ultimamente l'uomo usava come base dei suoi traffici nella località balneare. Con il blitz di sabato sera il Commissariato di Jesolo ne ha fermato i movimenti danto un nuovo contributo allo smantellamento del giro di criminalità che ruota attorno alla città.