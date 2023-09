Condannato a 13 anni per traffico di droga, si nascondeva a San Donà

Condannato in via definitiva a 13 anni e 4 mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di San Donà nella frazione di Chiesanuova.

I militari dell'Arma, al termine di un lavoro di indagine, avevano raccolto indizi concreti che l'uomo, un 73enne originario della provincia di Ferrara ma residente ad Andorra, potesse avere conoscenze e appoggi nel Sandonatese. Così, nella giornata di ieri, è scattato il blitz: il ricercato è stato individuato mentre stava eseguendo dei lavori in uno stabile fatiscente che aveva ereditato. Intercettato dai carabinieri, non ha opposto resistenza e ha dichiarato di essere giunto in Italia da pochi giorni.

Il 73enne, al termine dell'iter giudiziario e dopo le formalità di rito, è stato portato presso il carcere di Santa Maria Maggiore. Nei suoi confronti è stata quindi disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata per 3 anni. Solo 24 ore prima, i militari avevano arrestato un 56enne di origini iraniane e con cittadinanza austriaca, ricercato dall’Interpol per traffico internazionale di stupefacenti.