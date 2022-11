In auto con 10 chili di cocaina: arrestati due corrieri

Due persone in arresto per possesso di droga: è l'esito di un controllo effettuato dalla polizia stradale di San Donà di Piave lungo l’autostrada A4, in direzione Milano. L'attenzione della pattuglia si è concentrata su una vettura con targa svizzera, che è stata fermata per una verifica. Alle domande dei poliziotti sui motivi per cui i due, italiani, fossero a bordo di un’auto con targa estera, sia il conducente che il passeggero non hanno dato risposte plausibili. Le dichiarazioni sono risultate discordanti anche sulle località di partenza e di destinazione.

Così gli agenti hanno deciso di ispezionare l'auto in modo più approfondito impiegando anche i cani antidroga, Quiri e Derrik. Gli animali hanno effettivamente fiutato qualcosa, permettendo di individuare in tutto 9 panetti di droga, per un totale di 10 chili, che erano stati nascosti tra il paraurti e il parafango posteriore destro. La sostanza, sottoposta ad analisi chimiche nel Gabinetto della polizia scientifica della questura di Venezia, è risultata essere cocaina purissima. I due corrieri a quel punto sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.