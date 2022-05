Maltrattamenti a moglie e figli: arrestato

Era stato affidato in prova ai servizi sociali a inizio mese, a causa dei maltrattamenti nei confronti di moglie e figli. La misura rieducativa, evidentemente, non ha funzionato: il tribunale di Bolzano ha infatti disposto che l'uomo dovesse essere condotto in carcere. I carabinieri lo hanno rintracciato in centro a Favaro, arrestato e portato presso gli uffici della locale stazione per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stato portato a Santa Maria Maggiore, su disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.

In questi giorni, i militari dell'Arma hanno portato a termine anche un altro arresto, questa volta a Mirano: a finire in carcere è stato un uomo domiciliato in paese, colpito da misura detentiva definitiva, a seguito di una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti relativa al 2018. I carabinieri della stazione hanno quindi provveduto al nuovo arresto su ordine della magistratura. L'uomo dovrà scontare 3 anni e mezzo e pagare un multa da 13 mila euro.