Smantellata base dello spaccio: arresti ed espulsioni

I poliziotti della squadra mobile di Venezia, in sinergia con tutti gli uffici della questura, nel mese di novembre hanno eseguito 13 arresti nel quartiere Piave di Mestre. Si tratta di 13 cittadini stranieri, di cui dieci fermati per reati di spaccio.

In particolare, la scorsa settimana gli agenti hanno individuato e smantellato quella che è risultata essere una vera e propria base operativa per lo spaccio di droga che si era formata in pieno centro città di Mestre, all’interno di un appartamento. Una volta entrati nell'abitazione, i poliziotti hanno sorpreso cinque cittadini stranieri, tutti irregolari sul territorio nazionale e con a carico numerosi precedenti, intenti a preparare e confezionare su alcuni tavoli di lavoro cocaina che sarebbe poi stata destinata a rifornire la zona del quartiere Piave. L’appartamento si è rivelato essere una vera e propria centrale della droga, essendo attrezzata con tutto il necessario per la preparazione e il confezionamento di sostanza, tra cui bilancini di precisione e materiale utilizzato per il taglio e la suddivisione della sostanza. Sono state rinvenute e sequestrate numerose dosi di cocaina e hashish per un totale di più di 50 grammi di cocaina e 200 gr di hashish.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Tutti e cinque gli stranieri il giorno seguente sono stati accompagnati presso il centro per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo. Un risultato possibile grazie al contributo di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale che hanno concorso sia alla vigilanza dei soggetti arrestati in tarda notte sia al loro accompagnamento presso il centro per il rimpatrio. Nel solo mese di novembre, inoltre, i controlli sul territorio hanni portato all’accompagnamento nei Cpr situati in tutta Italia di ben 16 cittadini stranieri irregolari sul territorio e con a carico numerosi precedenti penali, a cui si aggiunge un ulteriore accompagnamento in frontiera per l’espulsione di un altro straniero irregolare sul territorio nazionale. Nell'ultimo mese, infine, sono state 75 le denunce per diversi reati. Numeri che registrano un aumento rispetto allo scorso anno.