Droga e spaccio, quattro arresti negli ultimi giorni

Quattro spacciatori arrestati e uno denunciato, otto ordini di allontanamento e quattro prsone segnalate alla prefettura come assuntori. E' il bilancio dei controlli svolti nell'ultima settimana dalla polizia locale a Mestre.

Alcuni agenti venerdì pomeriggio hanno notato una giovane ricevere un involucro nei pressi della stazione, da parte di un uomo in attesa nella stessa zona. La ragazza, dell'età di 30 anni, è stata fermata a bordo della sua auto in via Piave e ha consegnato l'involucro appena acquistato, contenente una dose di eroina. Oltre al ritiro della patente, le è stata comminata una multa di 450 euro e un ordine di allontanamento. Il presunto spacciatore, di 28 anni, è stato invece individuato in via Dante da un'altra pattuglia in borghese. Per lui è scattato l'arresto, poi convalidato dal giudice. L'uomo, rimesso in libertà, sarà ora processato ad aprile.

Sempre nel pomeriggio di venerdì sono scattate le manette anche per un altro pusher, dopo lo scambio con il cliente nel parcheggio di un supermercato in via Torino. Qui gli agenti gli hanno sequestrato diversi grammi di hashish. In seguito alla convalida dell'arresto da parte del giudice, è tornato in libertà con obbligo di firma, in attesa di processo.

Gli interventi antidroga sono proseguiti sabato a Marghera, dove un altro spacciatore è stato trovato in possesso di cocaina e contanti, sequestrati. È stato anche lui arrestato, con successiva convalida del provvedimento da parte del giudice, e poi rimesso in libertà con divieto di dimora nella provincia di Venezia, ordine di allontanamento e una multa di 450 euro. In Campo Santa Margherita, poi, un 25enne è stato trovato con della cocaina in un pacchetto di caramelle e denunciato. Infine, ieri a Mestre è stato arrestato un pusher di 23 anni, già fermato e denunciato più volte per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale