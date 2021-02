Controlli antidroga a Chioggia, sequestrati un etto di cocaina e quasi 12mila euro

Un etto di cocaina già diviso in dosi e 2.300 euro in contanti, guadagni probabilmente derivanti dallo spaccio. E' quanto hanno sequestrato gli agenti del commissariato di Chioggia nei giorni scorsi nell'appartamento di una coppia del luogo: V.D., 50enne e Z.B., donna di 41 anni, entrambi pregiudicati.

I poliziotti sono arrivati a loro al termine di un'indagine su un giro di cocaina nella zona. L'uomo è stato accompagnato in carcere, per la donna sono scattati i domiciliari. Nelle stesse ore è stata effettuata un'altra perquisizione a casa di un altro uomo, L.C., dove sono stati trovati strumenti per il confezionamento di droga e del denaro in contanti per 9.500 euro, somma sequestrata dagli investigatori.