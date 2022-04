Spacciavano hashish e cocaina in tutto il Nord Est: arrestati due pusher

Nelle prime ore di oggi, tra le province di Pordenone, Venezia, Treviso e Padova è stata eseguita una vasta operazione della Polizia, che ha effettuato numerose perquisizioni nei confronti di 9 indagati attivi nello smercio all’ingrosso e al dettaglio di hashish e cocaina, destinate a soddisfare le piazze dello spaccio comprese tra le province del Nord-Est.

Le indagini sono state avviate circa un anno fa con l'arresto di un 43enne maghrebino, residente a Pordenone e gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti, che è stato trovato in possesso di oltre 10 chili di hashish e 100 grammi di cocaina. Da qui sono stati ricostruiti i canali e la filiera di una vasta e complessa rete composta da grossisti, mediatori e pusher al dettaglio attivi nello smerciare e spacciare tra le province di Pordenone, Udine e Treviso cocaina e hashish. Un'operazione a cui lo scorso settembre sono seguite nove misure cautelari a carico di altrettanti cittadini di origine magrebina residenti in provincia di Pordenone.

Sono stati poi eseguiti, di recente, diversi sequestri di droga e sono state documentate diverse trattative, a riscontro di una ben collaudata, articolata e strutturata rete di sub-spacciatori, anche loro di origine maghrebina e residenti in vari punti della provincia pordenonese. Il gruppo, secondo le verifiche della polizia, aveva la disponibilità di ingenti quantitativi di droga. Altre nove persone, di cui otto di origine marocchina e una cittadina italiana, residenti tra le Province di Pordenone, Treviso e Venezia, sono sono state denunciate.

Durante le perquisizioni nella abitazioni di due degli indagati, E. K., marocchino di 37 anni e Z.B., suo connazionale di 40 anni, sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento, oltre 6 chili di hashish suddivisa in panetti e 2mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. I due sono stati arrestati.