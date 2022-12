Evadono dai domiciliari, finiscono in carcere

I carabinieri hanno arrestato un cittadino veneziano e uno albanese, entrambi destinatari di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di sorveglianza di Venezia, in aggravamento della precedente misura dei domiciliari dopo che più volte erano evasi.

I militari, sospettando che in occasione delle festività i due potessero tentare di allontanarsi nuovamente dalle loro abitazioni, hanno intensificato i controlli e, quando si sono presentati alla loro porta, non li hanno trovati. Da qui la nuova misura restrittiva: entrambi sono stati portati in carcere.