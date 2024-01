Furti e aggressioni ai vigilanti, cinque arresti in una settimana

Cinque arresti in una settimana. È il bilancio delle attività della polizia, che ha intensificato i controlli nelle zone di Mestre e Marghera. Il primo a finire nei guai è stato uno straniero che ha commesso una rapina impropria al supermercato Eurospar di Mestre.

L'uomo ha prelevato diversi articoli dagli scaffali e, nel tentativo di fuggire, ha aggredito un vigilante e ha persino preso a calci una vetrata. La polizia, appena arrivata, lo ha ammanettato. Stessa sorte anche per un altro straniero arrestato dopo un tentativo di furto al punto vendita In's. L'uomo ha minacciato una guardia giurata con un coccio di bottiglia, con il quale poi si è anche inferto alcune ferite al collo. I poliziotti sono dovuti intervenire con l’utilizzo del taser che ha consentito di disarmarlo.

Un altro straniero è stato arrestato alla Nave de Vero di Marghera dopo essere stato sorpreso a rubare un capo di abbigliamento. Una volta scoperto, ha aggredito un addetto alla sicurezza e lo ha fatto cadere a terra, procurandogli una ferita alla mano con una tronchesina. In via Piave, invece, è stato fermato un uomo che, nei giardini, ha derubato un altro straniero e poi lo ha aggredito. Infine, a Marghera, è stato notificato a uno straniero un provvedimento di aggravamento della misura cautelare dopo essere evaso e aver commesso una rapina impropria. È stato accompagnato in carcere.