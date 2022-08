Tentano il colpo in canonica, arrestati dai carabinieri

Hanno derubato la canonica della parrocchia di via Marconi a Codevigo (Padova), ma una volta usciti in strada si sono trovati di fronte i carabinieri, che li hanno arrestati. Quattro le persone finite in manette: due uomini, A.L. di 49 e C.N. di 33 anni, e due donne, P.S. di 44 e G.D. di 41 anni, tutti vicini al mondo nomade e dimoranti a Venezia.

L'operazione è scattata oggi, 2 agosto, poco prima dell'una di notte. I malviventi sono tutti già noti alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, hanno usato un cacciavite per forzare la porta d'ingresso della canonica. Poi hanno aperto armadi e cassetti del sacerdote, riuscendo a recuperare un orologio del valore di 300 euro e contanti per 214 euro. A quel punto, però, sono intervenute le pattuglie pronte a bloccarli.

I quattro sono stati portati alla caserma di Codevigo e poi in carcere, le donne a Venezia e gli uomini a Vicenza. Tutta la refurtiva è stata restituita al sacerdote.

