Beccati con quasi mezzo chilo di marijuana, arrestati

Era già da qualche tempo che i carabinieri li tenevano d'occhio. Sospettavano che M.D.A., 48enne marocchino e V.T., 38enne italiana, fossero spacciatori. Li hanno pedinati, monitorandone tutti gli spostamenti fino a lunedì pomeriggio, quando hanno deciso di fermarli per un controllo. Ed è lì che i loro sospetti hanno trovato un riscontro.

L'uomo con sè aveva cinque involucri con quasi 60 grammi di marijuana, mentre la donna sette pacchetti con 60 grammi della stessa sostanza. La successiva perquisizione in un albergo di Eraclea dove la coppia alloggiava da qualche tempo ha permesso ai militari di scovare altri 360 grammi di marijuana, due cellulari, due bilancini di precisione e 2.150 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato, i due sono stati arrestati e martedì mattina compariranno davanti al giudice per il processo per direttissima.