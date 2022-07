I carabinieri sequestrano 16 chili di marijuana. Due arresti

I carabinieri del Nucleo operativo di San Donà hanno arrestato venerdì scorso due persone, sequestrando circa 16 chili di marijuana. Una parte della sostanza era nascosta nell'auto guidata da uno dei due, la parte più grossa si trovava nelle pertinenze di un’abitazione di San Donà di Piave, nella quale entrambi vivevano.

Per riuscire a incastrarli, gli investigatori li hanno pedinati per un certo tempo, osservando i loro movimenti. Il blitz ha fatto emergere indizi di colpevolezza in relazione al reato di detenzione di droga ai fini di spaccio, con l’aggravante dell’ingente quantitativo. Così i due, entrambi di nazionalità italiana, sono stati arrestati in flagrante e ora sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se venduta al dettaglio, la marijuana avrebbe potuto fruttare fino a 80mila euro.