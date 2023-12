Punta il coltello contro un negoziante, arrestato

Sul fronte della microcriminalità - spaccio, furti, rapine - il lavoro delle forze dell'ordine continua a essere intenso. Le volanti della polizia in pochi giorni hanno arrestato cinque persone responsabili di vari reati tra Mestre, Venezia e altre aree della terraferma. L'episodio più grave risale al pomeriggio di venerdì 1 dicembre. In un negozio di telefonia di via Piave un cliente avrebbe puntato un coltello contro il titolare, pretendendo di avere indietro i soldi perché non soddisfatto della riparazione eseguita sul suo telefono.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Sul posto sono arrivate le pattuglie delle volanti e del commissariato, che hanno intercettato e arrestato l'aggressore. Si tratta di un uomo di nazionalità nigeriana. Per i fatti in questione è accusato del reato di tentata estorsione aggravata ed è stato portato al carcere di Venezia.

Nella giornata precedente, giovedì 30 novembre, gli arresti sono stati tre. Nel tardo pomeriggio una volante è entrata in azione nel quartiere Gazzera dopo aver notato movimenti anomali in prossimità di un’abitazione. I poliziotti hanno fatto irruzione e trovato una serie di tracce relative a un'attività di spaccio: circa 370 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, 2mila euro in contanti e vari telefoni cellulari. Inoltre, arnesi da scasso. L'inquilino, di nazionalità albanese, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e il giudice ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Poco più tardi, la sera del 30 novembre, gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Pistoia nei confronti di un uomo accusato di rissa e lesioni. È stato individuato in una sala slot di via Cappuccina ed è risultato anche inadempiente ad un foglio di via emesso dal questore di Venezia, violazione per la quale è stato denunciato. Nelle stesse ore la polizia è intervenuta a Venezia presso un negozio di abbigliamento, dove il personale aveva scoperto un ladro in azione. Arrestato, l'uomo è stato processato per direttissima e condannato a 8 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.

Un altro ladro, di nazionalità italiana, è stato bloccato la mattina di sabato 2 dicembre mentre si aggirava fra le auto parcheggiate in un garage. Perquisito, è stato trovato in possesso di strumenti di effrazione e di sostanze stupefacenti. La direttissima nei suoi confronti, per il reato di tentato furto aggravato, si è conclusa con l'applicazione della custodia cautelare in carcere.