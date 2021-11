Controlli tra Mestre e Mirano, due arresti

Deve scontare una condanna definitiva a tre anni e due mesi per una serie di furti aggravati commessi a febbraio del 2007 tra Spinea e il territorio metropolitano di Venezia: i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 26enne di nazionalità moldava.

Il giovane è stato intercettato durante alcuni controlli nella terraferma veneziana, in particolare tra Mestre e il Miranse. Fermato a Mestre, è stato accompagnato in carcere.

Non è stato l'unico. Nelle stesse ore anche un 19enne romeno è stato arrestato a Mirano. Il ragazzo era stato colpito da una misura detentiva a seguito di numerose violazioni alle prescrizioni che gli erano state imposte dalla precedente misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare, applicata ad aprile per maltrattamenti in famiglia.