Spaccio, in corso arresti e perquisizioni: 14 indagati, smerciati oltre 47 chili di eroina

In corso dalle prime luci dell'alba da parte della polizia di stato una serie di arresti e perquisizioni anche in provincia diVenezia e Modena

Dalle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 25 febbraio, la questura di Padova sta dando esecuzione a una serie di misure cautelari disposte dal Gip nei confronti di un gruppo di persone accusate di aver gestito un grosso traffico di eroina e cocaina. Uomini e donne della Polizia di stato, in collaborazione con personale della questura di Modena e del reparto Prevenzione crimine del Veneto, stanno eseguendo i provvedimenti (di cui 5 misure in carcere, 3 divieti di dimora) e diverse perquisizioni locali e personali tra Padova, Modena e in provincia di Venezia.

Le indagini

Le indagini hanno fatto emergere «uno spaccato di criminalità di elevato livello». Alcuni soggetti di etnia araba già coinvolti in precedenti indagini relative al traffico di stupefacenti avevano messo in piedi un'organizzazione perfetta con importanti contatti con cittadini albanesi, continuando così a gestire lo spaccio di droga nel capoluogo. Nel corso dell’attività sequestrata una raffineria e più di 30 chili di eroina e cocaina.