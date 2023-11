Carta d'identità falsa, fermato e arrestato in aeroporto

Il documento apparentemente sembrava autentico ma, a un controllo più approfondito, è risultato falso. Gli agenti della polizia di frontiera di Venezia, all'aeroporto Marco Polo di Tessera, hanno fermato un cittadino albanese su segnalazione di un operatore addetto all’imbarco passeggeri di un volo diretto a Dublino.

Il documento esibito dall'uomo ha destato sospetto all’occhio dei poliziotti, esperti in falso documentale. Nello specifico, lo straniero si sarebbe presentato al controllo passaporti esibendo, a titolo identificativo personale, una carta di identità rilasciata da autorità greche risultata poi contraffatta. A quel punto l’uomo avrebbe esibito agli agenti il passaporto riportante le esatte generalità e la nazionalità risultata essere albanese, e non greca, come aveva tentato di far credere in precedenza.

Lo stesso, pertanto, è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha condannato lo straniero ad un anno e quattro mesi di reclusione oltre e al pagamento di 2mila euro di multa. Questa attività va a sommarsi alle sei denunce effettuate nel corso degli ultimi giorni, a carico di altrettanti cittadini stranieri, per contraffazione dei visti di ingresso apposti sui passaporti.