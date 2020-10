Dalle baby gang allo spaccio: 19enne in manette

Quando la polizia è arrivata ha trovato tre etti di hashish. Lo ha portato in questura e lui, lì, ha aggredito gli agenti. E' finito in manette un giovane di Marghera, E.C., 19 anni, già noto per aver fatto parte, in passato, delle baby gang.

I fatti risalgono a giovedì mattina. I poliziotti della squadra volanti sono intervenuti in un'abitazione di via Fratelli Bandiera su richiesta del 118. Gli operatori sanitari erano arrivati per soccorrere una ragazza che aveva ingerito delle medicine ma il 19enne si opponeva. Gli agenti, dopo aver riportato la calma, hanno controllato l'intera casa e, in giardino, sotto la finestra del bagno, hanno trovato un panetto di hashish di circa 200 grammi, nonché un altro sacchetto con ulteriori pezzi di stupefacente del peso totale di 100 grammi della stessa sostanza.

Il 19enne ha ammesso di aver gettato la droga in giardino nel momento in cui ha visto gli agenti arrivare. In casa, invece, sono stati trovati dieci grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. Accompagnato in questura, il giovane si è scagliato contro gli agenti e li ha minacciati, tanto che sono arrivati ad arrestarlo. Venerdì mattina il giudice ha convalidato l'arresto e lo ha liberato in attesa del processo, sottoponendolo all'obbligo di dimora (misura alla quale era già sottoposto).