Non rispetta l'obbligo di firma, spacciatore arrestato e portato in carcere

Non aveva mai ottemperato all'obbligo di firma disposto dall'autorità giudiziaria, pertanto la procura aveva deciso di aggravare la misura con la custodia cautelare in carcere. Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno riconosciuto il soggetto, un cittadino tunisino, in centro a Mestre, e lo hanno arrestato.

I fatti risalgono allo scorso giugno: l'uomo era stato fermato nel corso di un controllo nel quartiere Piave, sorpreso a nascondere una dose di cocaina. Durante la perquisizione aveva anche ingerito alcuni ovuli, individuati con gli esami strumentali ai quali era stato sottoposto all'ospedale dell'Angelo. Lo spacciatore, arrestato dopo gli accertamenti del caso, era stato successivamente sottoposto all'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia giudiziaria, misura mai rispettata.

I militari dell'Arma, riconosciuto il volto noto, lo hanno fermato e portato in caserma per effettuare gli accertamenti necessari, poi è stato portato presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia.