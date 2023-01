Denunciato per almeno quattro spaccate a Mestre finisce in carcere a Pordenone

Convalida del carcere a Pordenone per l'europeo 31enne che neanche 15 giorni fa era stato denunciato dalla polizia locale di Venezia, dopo un lavoro di ricerca e comparazione del Nucleo scientifico, che lo ha identificato come responsabile di almeno quattro delle quaranta spaccate messe a segno in tutta Mestre, ai danni di commercianti e ristoratori esasperati negli ultimi mesi. Giovedì il Tribunale di Pordenone ha convalidato nei suoi confronti la custodia in carcere. Mentre gli agenti della Locale di Venezia erano intenti a cercare nei fatti altre prove della sua eventuale colpevolezza, il giovane portoghese per la precisione ci ha pensato da solo a mettersi nei guai, facendosi trovare a spaccare distributori automatici all'interno di un ospedale e a rubare soldi e alimenti in un negozio. A chiedere la conferma della misura del carcere il pm Maria Grazia Zaina, considerando il pericolo di recidiva del giovane.

Durante la notte tra domenica e lunedì il portoghese, questa volta agendo non in solitaria ma in concorso con un padovano di 35 anni, anche lui arrestato e in carcere, è entrato all'ospedale di Sacile attraverso l'obitorio, ha raggiunto la sala d'aspetto al primo piano e ha sfondato con un martello e uno scalpello la macchinetta del caffè per rubare circa 38 euro di monete. Sempre lunedì all'alba, verso 6.45, il secondo colpo. Il portoghese e il padovano sono entrati al negozio "Casa della Frutta" di Sacile calandosi da una finestra posizionata sopra l'ingresso principale, e hanno portato via sette bottiglie d'olio, vasi di tonno, acciughe e sgombro, e il fondo cassa di circa 120 euro. Quella notte, per spostarsi più facilmente, i due avevano rubato a casa di un privato, sempre a Sacile, due biciclette. Per i fatti commessi, entrambi i giovani sono stati arrestati.