Ricercato per spaccio, finisce in carcere. Bloccati quattro scatolettisti

I militari della guardia di finanza di Venezia hanno fermato in centro storico a Venezia 4 cittadini tunisini, già noti alle forze dell'ordine. Su uno dei membri del gruppetto, in particolare, pendeva un ordine di rintraccio relativo a un'ordinanza di custodia cautelare per specifici precedenti in materia di spaccio. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato portato in carcere a Santa Maria Maggiore.

Un altro dei fermati è stato invitato a presentarsi presso l'ufficio immigrazione della questura per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale; per i restanti due, invece, sono in corso approfondimenti investigativi.

Sempre a Venezia, le fiamme gialle hanno eseguito diversi interventi a contrasto del fenomeno del gioco abusivo esercitato dai cosiddetti scatolettisti. Da inizio novembre, sono stati sorpresi e sanzionati quattro uomini di nazionalità macedone e albanese, che sono soliti truffare passanti e turisti nei luoghi di maggior transito, come il Ponte degli Scalzi e dell'Accademia. Agli imbonitori sono stati sequestrati gli "strumenti" di gioco, quali scatolette, palline e panno rosso, e sono state elevate sanzioni pecuniarie fino a 500 euro.