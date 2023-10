Nel furgone sei chili di cocaina e munizioni: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un cittadino italiano dopo aver scoperto, durante un controllo stradale, che trasportava sei chili di cocaina. L'operazione risale a martedì mattina e si inserisce nell'ambito di un'attività mirata a contenere il fenomeno dello spaccio.

I militari del nucleo investigativo di Venezia hanno fermato l'uomo alla guida di un furgone, a poca distanza dal casello autostradale di Martellago-Scorzè, nei cui pressi era stato notato effettuare manovre sospette dirigendosi frettolosamente verso l’ingresso dell’A4. All’atto del controllo il conducente, che non ha opposto alcuna resistenza, è apparso teso, motivo che ha indotto i carabinieri a procedere a una verifica più approfondita sul veicolo.

I sospetti degli investigatori hanno trovato conferma quando, all'interno del mezzo, sono stati trovati cinque involucri contenenti cocaina in panetti. Oltre alla droga, c'erano anche mille euro in banconote di vario taglio e una ventina di munizioni di vario calibro calibro 38 special e 308 winchester. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la detenzione in carcere.