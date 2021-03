Evase dalla caserma lanciandosi dalla finestra del bagno, 24enne finisce in carcere

I carabinieri hanno arrestato un giovane di Mirano condannato in via definitiva per evasione

Era stato portato in caserma perchè responsabile di maltrattamenti contro familiari e, approfittando di un bisogno “fisiologico”, si era lanciato dalla finestra del bagno al primo piano ed aveva guadagnato la fuga scavalcando la recinzione. I carabinieri hanno arrestato N.B., 24enne di Mirano, condannato in via definitiva a 8 mesi di carcere per il reato di evasione commesso a fine 2015.

Rintracciato poco dopo, l’uomo era stato nuovamente dopo alcuni giorni, giusto il tempo di passare capodanno in libertà. Oggi è stato di nuovo intercettato e definitivamente accompagnato in carcere a Venezia per scontare la pena.