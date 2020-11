Cerca di imbarcarsi sull'aereo con documenti falsi, 24enne arrestato

Era in partenza per Londra, ma non è riuscito a imbarcarsi. Si è presentato al controllo passaporti con una carta d'identità polacca che, però, è risultata falsa. A smascherarlo è stato un agente di polizia all'aeroporto Marco Polo di Tessera, che ha notato la differenza tra il documento falso e quelli originali.

A questo punto il passeggero, J.G., 24enne albanese, temendo di essere stato scoperto ha fornito al poliziotto una patente di guida, anche quella polacca, ma l'agente ha scoperto che era falsa anche quella. Inevitabile l'arresto. Il giovane è stato ammanettato.