Cocaina, hashish e contanti: 45enne finisce in manette

Quasi 70 grammi di hashish, circa 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e circa 1700 euro in contanti. È quanto hanno sequestrato i carabinieri nei giorni scorsi a un 45enne di Eraclea, che è stato arrestato. L'uomo è stato fermato dai militari in via Dancalia, località Eraclea Mare, dopo aver gettato a terra uno spinello di hashish.

Dalla perquisizione personale i carabinieri hanno trovato due dosi pari a circa 4 grammi di hashish, un involucro contenente 9 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e 140 euro in contanti, oltre a un telefono con doppia sim. Successivamente, i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti circa 65 grammi di hashish, 26 di cocaina, un bilancino e 1.700 euro, ritenuti ricavo della vendita della droga. Il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari: il giudice ha poi convalidato l’arresto con la sottoposizione all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Non è stato l'unico, però, a finire nei guai. Sempre a Eraclea, nei giorni scorsi i militari hanno rintracciato e notificato a un 42enne marocchino un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena. Il provvedimento era stato emesso poche ore prima dal tribunale di Treviso: l'uomo deve scontare 9 mesi e 28 giorni per tentato furto aggravato e resistenza a un pubblico ufficiale in concorso commessi a Cessalto (Treviso) nel maggio del 2020. È stato quindi accompagnato agli arresti domiciliari.

A Jesolo, invece, sono stati arrestati due 30enni bellunesi accusati di aver commesso un furto in spiaggia. La vittima, un giovane residente nel vicentino, aveva appoggiato lo zaino nei pressi delle docce del lungomare Mike Bongiorno, quando ha notato due giovani che, prelevata la sacca, si sono allontanati in direzione di via Bafile. Tramite il tracciamento del proprio cellulare, che era riposto all’interno dello zainetto, il ragazzo li ha seguiti a distanza allertando i carabinieri, che hanno inviato una pattuglia. I ladri sono stati fermati dai militari a poche centinaia di metri, all’angolo di via Ugo Foscolo, con ancora il bottino e sono stati arrestati. Stamattina il loro arresto è stato convalidato con la sottoposizione all’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza notturna dalle 20 alle 7.