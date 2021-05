Fermato in auto con cocaina, hashish e la patente revocata: arrestato

In auto con lui aveva 75 grammi di cocaina e 35 di hashish. Non solo: guidava con la patente revocata. I carabinieri hanno arrestato L.M., 51enne di Mestre.

L'uomo è stato fermato per un controllo stradale giovedì pomeriggio. I militari, che da giorni seguivano le mosse del mestrino, che sembrava tenere le fila di una piccola ma fiorente rete di spaccio, hanno deciso di intervenire, certi di andare a segno.

Lo spacciatore è stato immediatamente bloccato le la droga, in parte nascosta in auto e in parte negli indumenti intimi, è stata sequestrata.