Marijuana, speed, metanfetamina, hashish: arrestato 25enne

Quando ha visto la pattuglia nelle vicinanze ha cercato di allontanarsi, ma il suo passo spedito non è passato inosservato. Quel giovane, all'occhio dei carabinieri, stava nascondendo qualcosa. E, infatti, poco dopo lo hanno fermato e gli hanno trovato addosso tre dosi di marijuana, che sono state sequestrate insieme ad altra droga trovata nella sua abitazione: tre etti della stessa sostanza, 12 grammi di anfetamina speed suddivisa in 18 dosi, 18 pasticche di hashish, una dose di hashish e una di anfetamina.

Il ragazzo, un 25enne che era stato fermato nei pressi di un esercizio commerciale di via Ancillotto a San Donà di Piave, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del giudice, posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.