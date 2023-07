Minacciavano le vittime in via Piave con coltellino o taglierino: 2 rapinatori in manette

Minacciavano le proprie vittime armati di coltellini o taglierini. Gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno arrestato e portato in carcere, su ordinanza del gip del tribunale, due delinquenti, ritenuti responsabili di ben cinque rapine nel rione Piave, a danno di turisti e residenti.

Sono almeno 5 gli episodi ricostruiti dagli investigatori della squadra mobile della questura di Venezia. Fondamentali, per individuare i responsabili, le telecamere di videosorveglianza comunali

/ Via Piave

