Arrestato un pusher trovato con l'eroina

La polizia di Portogruaro, dopo alcuni appostamenti effettuati in seguito alle segnalazioni dei residenti, ha arrestato un giovane nigeriano accusato di spacciare eroina. L'operazione è stata svolta la scorsa settimana: gli agenti del commissariato locale hanno tenuto d'occhio una zona al confine tra Concordia Sagittaria e Portogruaro e osservato, a un certo punto, l'incontro e lo scambio tra due persone sospette.

Così sono intervenuti e hanno bloccato lo spacciatore, un 23enne senza fissa dimora, trovandolo in possesso di soldi in contanti e di 10 grammi di eroina, in parte già suddivisa in dosi pronte alla vendita, oltre che di un certo quantitativo di marijuana. Il controllo ha interessato anche l’acquirente, un portogruarese trovato in possesso della sostanza che aveva appena comprato. A lui è stata ritirata la patente di guida, mentre il pusher è stato portato in carcere a Udine.