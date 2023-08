Pusher ingerisce 32 dosi di eroina: arrestato

Ha ingerito ben 32 dosi di eroina. Ha rischiato grosso un 25enne di nazionalità nigeriana, che è stato arrestato sabato scorso dai carabinieri.

Il giovane è stato fermato durante alcuni controlli effettuati dai militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di Mestre nella zona di via Piave. Durante la fase di identificazione, il 25enne manifestava evidenti problemi di disfagia e questo ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di accompagnarlo all'ospedale per effettuare un'ecografia. Il risultato dell'esame clinico ha confermato i sospetti: nello stomaco del giovane erano evidenti “multipli elementi ovulari”. Sono state ben 24 le dosi di eroina espulse fino ad ora dal pusher (almeno altre 8 sono ancora occultate). Il giovane è stato ammanettato per detenzione ai fini di spaccio e questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto.