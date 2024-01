Evade dai domiciliari, sorpreso con attrezzi da scasso

Si sarebbe dovuto trovare in casa agli arresti domiciliari e, invece, gli agenti lo hanno riconosciuto mentre si aggirava in piena notte lungo una via della città. I poliziotti del commissariato di Chioggia mercoledì notte hanno eseguito nei confronti di un cittadino italiano un provvedimento di aggravamento della misura cautelare - che stava scontando per reati contro il patrimonio - e lo hanno accompagnato in carcere.

Sorpreso con attrezzi da scasso

Gli agenti, dopo aver suonato il campanello della sua abitazione senza ottenere risposta, lo avevano sorpreso mentre passeggiava e lui si era dato alla fuga. Una volta fermato, gli avevano trovato addosso attrezzi da scasso. Dopo l'arresto è stato processato per direttissima e, in seguito alla convalida e all'aggravamento della misura, è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday