Stanca di stare a casa, evade dai domiciliari per una passeggiata: arrestata

Una 32 enne di Mirano, V.T., a cui il giudice aveva già applicato la misura degli arresti domiciliari per una serie di furti, ieri, probabilmente stanca di rimanere in casa ha pensato bene di farsi una passeggiata per le vie del centro, ma è stata pizzicata da una pattuglia. Ai carabinieri non è sfuggita quella figura di donna che alla loro vista ha cercato di ripararsi e di nascondersi dietro un cassonetto dell’immondizia. Riconosciuta dai militari, è stata arrestata e, su disposizione del giudice, riaccompagnata ai domiciliari.

A Spinea, invece, a finire in arresto è stato E.B., 33enne di Martellago, colpito da un ordine di carcerazione perchè deve scontare una pena di un mese e 12 giorni per detenzione di droga. Il giovane è stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Denuncia, infine, per un 40enne di Marcon, titolare di un'attività commerciale che si è scoperto avere anche un'attività di spaccio. Infatti, durante la perquisizione della sua abitazione, i cani dell’unità cinofila hanno fiutato il “kit del piccolo spacciatore”. Oltre ad un non modesto quantitativo di marijuana, i militari hanno rinvenuto molte bustine “minigrip” con l’effige della “Maria” pronte per la distribuzione, il classico bilancino di precisione, barattoli intrisi di stupefacente ed un grinder per sminuzzare l’erba.