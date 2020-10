Evade dai domiciliari, fermata a casa di un amico: finisce in carcere

Era agli arresti domiciliari per una serie di furti ma venerdì, probabilmente stanca di restare chiusa tra le mura domestiche, ha deciso di uscire e fare visita a un amico. Dopo di che, si è nuovamente allontanata e solo il giorno successivo i carabinieri l'hanno rintracciata. Si sono aperte le porte del carcere per M.M., 38enne slovacca residente a Spinea, anche destinataria di un ordine di carcerazione per altre evasioni come quella dello scorso fine settimana.

La 38enne, dopo la visita all'amico, è stata intercettata nel centro di Spinea e sabato mattina è stata definitivamente fermata, sempre a casa del conoscente, e arrestata per evasione. I militari l'hanno accompagnata nel carcere della Giudecca.