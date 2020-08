Scassina cinque auto in sosta: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 26 anni dopo una serie di furti ai danni di cinque auto in sosta a San Donà di Piave. Dopo aver ricevuto, alle prime ore di lunedì, una segnalazione da parte di un cittadino su un giovane che si aggirava nella zona di via Sabbioni, i militari hanno perlustrato la zona e si sono imbattuti nel 26enne, originario della provincia di Vicenza.

Stava cercando di fuggire e ha lanciato un oggetto in aria. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a recuperare ciò di cui si era liberato, ovvero un paio di forbici e refurtiva che era stata rubata poco prima da cinque macchine parcheggiate nella zona. Dai controlli nelle vicinanze, i militari hanno trovato anche i bagagli del giovane, senza fissa dimora, al cui interno c'erano diverse stecche di sigarette, per un totale di 640 pacchetti. E' stato quindi arrestato per furto e per la ricettazione delle sigarette.