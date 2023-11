Rapine e furti in esercizi commerciali, arrestato

Era noto alle forze dell’ordine per il suo curriculum criminale, avendo commesso numerosi furti in esercizi commerciali di Mestre e di Marghera, rubando le più disparate tipologie di merci: dai generi alimentari agli oggetti per la cura della persona, per rivenderli al fine di procurarsi denaro. Nel pomeriggio di lunedì la polizia ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero.

L'uomo, già arrestato per rapina impropria aggravata e furto in abitazione, a seguito dei quali il tribunale aveva disposto il divieto di dimora in Veneto, risultava anche destinatario dell’avviso orale emesso dal questore di Pordenone, nonché del foglio di via obbligatorio con il quale il questore di Venezia aveva disposto l’ordine di allontanamento dal territorio. Tutte misure che lo straniero avrebbe violato quotidianamente, recandosi nelle zone adiacenti la stazione di Venezia Mestre, con il probabile fine di procurarsi denaro necessario per l’acquisto di droga. Gli agenti delle volanti lo hanno individuato e fermato. È stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia.