Fermato con tre "panetti" di hashish, 24enne arrestato

I carabinieri lo hanno notato mentre si muoveva con fare sospetto e, al momento del controllo, è apparso agitato. Evidentemente aveva qualcosa da nascondere. E, infatti, poco dopo i militari lo hanno sottoposto a perquisizione e hanno trovato tre "panetti" di hashish, per un peso totale di 230 grammi.

È finito in manette nei giorni scorsi un ragazzo di 24 anni, fermato in una zona residenziale di Mira. Durante il controllo nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato anche materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione. Il giovane è stato processato per direttissima e sottoposto alla misura dell'obbligo di firma.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday