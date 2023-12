Maltratta la compagna e la perseguita, arrestato

Settimane, mesi di violenze, fino a costringerla ad andarsene di casa. È stato arrestato nei giorni scorsi un cittadino residente a Jesolo, accosato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione di domicilio.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Gli agenti del settore anticrimine e della squadra volante del commissariato di Jesolo, in collaborazione con il reparto Uopi della questura, hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Venezia. «L'uomo, in diverse occasioni, avrebbe usato violenza fisica e psicologica nei confronti della propria compagna convivente costringendo la stessa, al fine di sottrarsi alle violenze, ad allontanarsi dall’abitazione della quale risultava proprietaria continuando, peraltro, ad abitare nell’appartamento senza averne titolo, e ad attuare atti persecutori nei confronti della vittima», si legge in una nota della questura. A seguito della denuncia resa dalla donna, la polizia ha dato il via agli accertamenti, che hanno poi portato all’applicazione della misura cautelare. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia.