Quattro anni di maltrattamenti, marito violento allontanato da casa

Per quattro anni ha sopportato vessazioni di ogni tipo, soprattutto violenze verbali e psicologiche. Un mese fa, una donna di Martellago, anche grazie al sostegno di parenti, amici e dei carabinieri, è riuscita a trovare il coraggio di denunciare quello che, ora, è il suo ex compagno. Un uomo che è accusato di averla maltrattata per anni, anche di fronte alla loro bambina.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito nei confronti dell'ex marito un provvedimento di allontanamento della casa familiare emesso dal giudice. La donna ha denunciato di aver subito violenze per oltre quattro anni. Nelle informative dei carabinieri di Martellago si legge che veniva offesa ripetutamente e quotidianamente dall’uomo che l’aveva portata in un vero e proprio «stato di sudditanza». La vittima è riuscita a prendere consapevolezza dell’assurda situazione in cui viveva insieme alla sua bambina dopo l’ennesimo litigio sfociato in un’aggressione fisica violenta.