Si presenta a casa della ex nonostante il divieto, lei riesce a fuggire: arrestato

Aveva il divieto di avvicinarsi alla sua ex compagna. Un provvedimento che era scattato in seguito a una serie di maltrattamenti e che, però, non ha rispettato. Nei giorni scorsi, infatti, si è presentato nuovamente a casa della donna, che è riuscita a fuggire e a chiamare aiuto. È finito in manette un cittadino albanese, da tempo residente a Venezia.

I carabinieri del nucleo natanti lo hanno arrestato lunedì mattina per la violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. Il provvedimento di allontanamento dalla casa in cui conviveva con la vittima, con il conseguente divieto di avvicinarsi a lei, era stato emesso dal tribunale di Venezia dopo «reiterate violenze e maltrattamenti subiti dalla donna, culminati da ultimo in un’aggressione avvenuta lo scorso marzo quando, dopo aver sfondato la porta dell’abitazione con un piede di porco, l’avrebbe costretta, sotto minaccia della violenza, a sottoscrivere un atto con cui rinunciava alla patria potestà dei figli affidandoli a lui e a fornire la disponibilità dell’appartamento a lei concesso dall’Ater di Venezia», spiegano in una nota i carabinieri. In quell’occasione la donna era dovuta anche ricorrere alle cure mediche, venendo ricoverata in ospedale a causa delle lesioni.

Lunedì mattina, l'uomo si è recato di nuovo dall’ex compagna, che è riuscita a fuggire dall’appartamento rifugiandosi in un esercizio pubblico, dal quale ha contattato il 112. I militari hanno trovato l’uomo chiuso a chiave dentro l’abitazione e, dopo aver avuto il consenso della proprietà, sono riusciti ad accedere grazie al supporto dei vigili del fuoco, che hanno forzato la serratura. L’uomo è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di violazione del provvedimento e processato per direttissima. ha patteggiato otto mesi di reclusione, pena sospesa.