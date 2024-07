Consegna i pochi grammi che aveva in tasca, ma in casa ha tre etti di hashish

È stato fermato mercoledì mentre andava a piedi verso il parco Emmer. Alla polizia locale che lo ha bloccato, Mirco Zampedri ha consegnato i pochi grammi di hashish che aveva addosso pensando così che sarebbe andato via libero dopo i controlli. Ma non sapeva che gli agenti avevano diverse altre informazioni sul suo conto e infatti la perquisizione è continuata a casa sua. Arrestato, al termine della verifica, l'uomo ha trascorso la notte in cella e giovedì è andato a processo, dove stavolta il giudice lo ha condannato ai domiciliari confermando la misura cautelare.

Il fermo e la pena sono arrivati dopo che la polizia locale ha scovato a casa di Zampedri tre etti di hashish, assieme a due bilancini per pesare le sostanze, grazie al contributo del fiuto del cane che gli agenti hanno portato sul campo per l'operazione. Alla fine del controllo, l'uomo è andato in cella e giovedì mattina, davanti al gip Francesca Zancan, Zampedri difeso dall'avvocato Mauro Serpico, è stato messo ai domiciliari.