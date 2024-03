Fermato per droga, dopo l'udienza di convalida dà in escandescenza: arrestato di nuovo

Era già stato arrestato il giorno precedente e, proprio mentre saliva a bordo dell'auto che lo avrebbe portato al centro di permanenza e rimpatrio, ha dato in escandescenza minacciando i carabinieri e danneggiando un vetro dell'abitacolo.

Dovrà, quindi, rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e danneggiamento aggravato un 32enne tunisino, oltre che di detenzione ai fini di spaccio, reato per il quale era stato fermato il giorno precedente a Venezia. L'episodio si è verificato pochi minuti dopo l'udienza di convalida del primo arresto, al termine della quale il giudice aveva disposto l'obbligo di firma. L'uomo è stato dunque accompagnato nel carcere di Venezia e il giorno seguente al centro per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo per la successiva espulsione.

