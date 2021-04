Viola sempre le misure restrittive, 38enne finisce ai domiciliari

Era obbligato a rimanere in casa nelle ore notturne. Una misura, questa, che gli era stata imposta dal giudice per alcuni episodi di furto e ricettazione. Eppure, lui non la rispettava. Più volte i residenti di Murano hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare i suoi comportamenti.

I carabinieri sono riusciti a verificare decine di violazioni della misura restrittiva da parte dell'uomo, 38enne veneziano, e hanno richiesto al tribunale un aggravamento del provvedimento. Misura che è arrivata nei giorni scorsi: ora l'uomo dovrà rimanere in casa non solo nelle ore notturne, ma sempre: i militari gli hanno notificato il provvedimento di arresti domiciliari.