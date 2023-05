Su di lui pendevano due ordini di carcerazione, arrestato

Girovagava a piedi tra le vie di Noventa di Piave, quando i carabinieri hanno deciso di fermarlo per un controllo. Lo hanno portato in caserma, visto che con lui non aveva documenti, e qui hanno trovato corrispondenza con diverse generalità, due delle quali hanno confermato che su di lui, oltre a vari precedenti penali e di polizia, pendevano due distinti ordini di carcerazione per l’espiazione di pene detentive.

Il primo risaliva ad aprile 2022, a seguito di una condanna divenuta definitiva per la pena della durata di 8 mesi di reclusione per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri commesso a Mestre il 6 gennaio 2019 e il secondo a marzo 2023, della durata di 7 mesi e 28 giorni di reclusione, per trasgressione all’espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato commesso sempre a Mestre il 30 aprile 2021. L'uomo, di nazionalità algerina, è stato quindi accompagnato nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.