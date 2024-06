Spaccio, maltrattamenti e minacce: 40enne finisce in carcere

Spaccio di droga, maltrattamenti in famiglia e minacce. Sono i reati per i quali un 40enne tunisino è finito in carcere, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Spinea.

I militari hanno eseguito nei suoi confronti un ordine di carcerazione per un cumulo di pene concorrenti emesso dalla procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia. I reati sono stati commessi tra Venezia e Spinea nel 2022. L'uomo è stato accompagnato al Santa Maria Maggiore, dove dovrà scontare quattro anni e quattro mesi.

