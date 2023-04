Cocaina e hashish nascosti in un calzino: 34enne arrestato a Jesolo

Alla vista dei carabinieri ha cominciato ad agitarsi, attirando inevitabilmente l'attenzione su di sé. L'uomo, un 34enne gambiano già noto alla forze di polizia, aveva infatti con sé più di un etto di hashish e quattro dosi di cocaina, pronte per essere spacciate.

L'episodio risale a venerdì scorso, 21 aprile. I carabinieri hanno controllato il sospetto nel tardo pomeriggio, all'interno di un bar di via Aquileia, nei pressi di piazza Brescia. Prima di essere perquisito, l'uomo ha cercato goffamente di disfarsi di un sacchetto di carta, al cui interno i militari hanno trovato la droga: un panetto di hashish e alcune dosi di cocaina. Successivi controlli hanno permesso di appurare come il presunto pusher fosse sottoposto alla misura cautelare di divieto di soggiorno in Veneto, a seguito di un precedente arresto.

Il 34enne è stato così arrestato con l'ipotesi di reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" e trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di San Donà di Piave, come disposto dall'autorità giudiziaria di Venezia. Sabato mattina, il giudice ha quindi convalidato l'arresto, disponendo la custodia presso il carcere di Santa Maria Maggiore.