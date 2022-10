Pusher sorpreso con cocaina e eroina: arrestato nei pressi della stazione

I carabinieri del Norm di San Donà di Piave hanno arrestato, nel pomeriggio di lunedì, un cittadino nigeriano, irregolare in Italia e già noto alle forze di polizia. Lo hanno intercettato nei pressi della stazione ferroviaria, nel corso di un servizio di osservazione in un'area segnalata a più riprese dai residenti come luogo frequentato da extracomunitari dediti all'attività di spaccio.

Nel tardo pomeriggio, i militari hanno individuato l'uomo lungo i vialetti dei giardini pubblici dell'area, si sono insospettiti per lo strano rigonfiamento nella tasca posteriore dei pantaloni, e hanno proceduto con un controllo di rito. Compresa la situazione, il sospetto pusher ha iniziato ad agitarsi, prima di ingoiare qualcosa che nascondeva già in bocca. Sottoposto quindi a perquisizione, è stato trovato in possesso di 24 dosi di cocaina, 6 di eroina e 885 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

I gravi indizi di colpevolezza raccolti nei confronti dell’uomo, già denunciato nel 2017 ed arrestato per droga nel 2018 a Mestre nella zona di via Piave, sono stati ritenuti sufficienti per ipotizzare nei suoi confronti il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il conseguente arresto in flagranza di reato.

Questa mattina, il gip del tribunale di Venezia ha convalidato, su richiesta della Procura della Repubblica, l'arresto dell'uomo, la condanna a 8 mesi di reclusione (pena sospesa) e il pagamento di una multa da mille euro. Le indagini dei carabinieri proseguiranno ora sotto la direzione dell'autorità giudiziaria competente, per risalire al canale di approvvigionamento dello stupefacente.