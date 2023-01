Due chili di marijuana e hashish in casa: arrestato un 45enne

La guardia di finanza di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un 45enne di nazionalità italiana, poiché trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana e hashish.

L'uomo, puntato mercoledì scorso dal cane antidroga Depp nel corso di un servizio antidroga a piazzale Roma, ha ammesso ai militari delle fiamme gialle di fare uso personale di stupefacenti. Avrebbe quindi consegnato circa 30 grammi di marijuana, confessando di conservarne anche presso il proprio domicilio, poco distante. Al termine della perquisizione nell'abitazione, i baschi verdi hanno trovato 1,6 chili di 'maria' conservata in barattoli di vetro e all'interno di una busta termosaldata, poco più di 3 etti di hashish già suddiviso in panetti, oltre a 4.500 euro in contanti.

Al termine delle formalità di rito, il 45enne è stato arrestato e posto ai domiciliari per "detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio", su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Venezia. Droga e denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.