Rapina con coltello la notte di Capodanno: preso il responsabile

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai militari del Nucleo operativo per una rapina commessa la sera del 31 dicembre in via Aquileia, a San Donà di Piave. I carabinieri erano intervenuti dopo la chiamata da parte delle persone che avevano soccorso la vittima, una 24enne di Musile. La testimonianza della donna e le riprese delle telecamere, che avevano immortalato la scena, hanno permesso agli investigatori di ottenere elementi utili al riconoscimento del responsabile, e di mettersi immediatamente al suo inseguimento.

Il presunto rapinatore, infatti, è stato rintracciato quasi subito. Si era spostato in via Noventa, a meno di un chilometro dal luogo del fatto. Si tratta di un 26enne italiano di Noventa di Piave, con precedenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane avrebbe agito in sella ad una bici elettrica, con il volto coperto da un passamontagna. Si sarebbe avvicinato alla vittima e l'avrebbe minacciata con un coltello da cucina, riuscendo a prenderle la borsa che conteneva denaro, bancomat, documenti e oggetti personali. Quando è stato bloccato, aveva ancora la borsa con sé.

In considerazione degli indizi di colpevolezza raccolti, i carabinieri lo hanno arrestato per l'ipotesi di reato di rapina aggravata. Il giovane è stato accompagnato al carcere di Venezia, come disposto dalla procura che dirige le indagini.