Aveva rapinato di 100 euro un giovane a Rialto: arrestato un 21enne

Il ragazzo è stato condotto presso il carcere di Treviso in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Tribunale di Venezia

La Stazione carabinieri di Vedelago ha arrestato un cittadino marocchino del posto di 21 anni, pregiudicato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Venezia, in aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di firma, cui era già sottoposto per una rapina commessa a Venezia nella serata del 22 febbraio scorso.

Nell'occasione il 21enne, insieme ad altri complici, aveva avvicinato un giovane del luogo in zona Rialto al quale, dopo averlo immobilizzato, aveva rubato il portafoglio contenente circa 100 euro. Il giovane aveva raccontato alla polizia di essere stato schiaffeggiato. L'arrestato è stato portato nel carcere di Treviso.