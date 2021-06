Tentata rapina in gioielleria a San Marco con fumogeni: 8 arresti

Avevano piazzato i fumogeni sotto al campanile per sviare l'attenzione dei presenti e assaltare una gioielleria in piazza San Marco, a volto scoperto e pistola alla mano. Nella circostanza tutti i turisti erano stati distratti dalla spessa coltre di fumo, tranne uno, un cliente del bar Quadri che stava proprio guardando verso la vetrina del negozio. I banditi a quel punto si erano resi conto che il colpo era andato in fumo e si erano assicurati la fuga dal retro del negozio. Dopo tre anni di indagine coordinata da Eurpol, i carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia hanno arrestato gli 8 membri di una banda specializzata in assalti alle gioiellerie di lusso in Europa.

Nei loro colpi hanno messo insieme almeno un milione di euro di refurtiva. I malviventi sono stati arrestati tra Austria, Estonia e Finlandia, 5 dei quali su mandato europeo.